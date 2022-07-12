Зеленский рассказал о помощь от Нидерландов, которая станет для РФ «неприятным сюрпризом»
Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать договоренности о помощи Киеву от Нидерландов, чтобы «не готовить РФ к неприятным сюрпризам», сообщает «РЕН ТВ».
«Я не уверен, что могу рассказать все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов», – заявил глава государства по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Зеленский отметил, что Нидерланды входят в десятку союзников Украины по объему оказанной оборонной поддержки.
Украинский лидер поблагодарил Марка Рютте за решение предоставить Киеву дополнительное тяжелое оружие и выделение финансовой помощи стране в размере 200 миллионов евро.
Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины. «Отвоевать оккупированные районы юга» приказал лично президент Украины Владимир Зеленский.
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