«Я не уверен, что могу рассказать все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов», – заявил глава государства по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский отметил, что Нидерланды входят в десятку союзников Украины по объему оказанной оборонной поддержки.

Украинский лидер поблагодарил Марка Рютте за решение предоставить Киеву дополнительное тяжелое оружие и выделение финансовой помощи стране в размере 200 миллионов евро.

Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины. «Отвоевать оккупированные районы юга» приказал лично президент Украины Владимир Зеленский.

