Зеленский рассказал о помощь от Нидерландов, которая станет для РФ «неприятным сюрпризом»

Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать договоренности о помощи Киеву от Нидерландов, чтобы «не готовить РФ к неприятным сюрпризам», сообщает «РЕН ТВ».

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«Я не уверен, что могу рассказать все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов», – заявил глава государства по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский отметил, что Нидерланды входят в десятку союзников Украины по объему оказанной оборонной поддержки.

Украинский лидер поблагодарил Марка Рютте за решение предоставить Киеву дополнительное тяжелое оружие и выделение финансовой помощи стране в размере 200 миллионов евро.

Напомним, украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, с целью отвоевать южные территории Украины. «Отвоевать оккупированные районы юга» приказал лично президент Украины Владимир Зеленский.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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