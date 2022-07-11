Президент Бразилии намерен провести телефонный разговор с Зеленским
Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на заявление президента латиноамериканской страны.
Отмечается, что разговор планируется провести 18 июля. Как пишет газета, это будет первый разговор двух президентов с момента начала военных действий в Украине.
Болсонару отметил, что ему хочется сделать максимум возможного ради мира.
Ранее бразильский лидер высказывал позицию государства по вопросу конфликта на Украине. По его словам, Бразилия должна исходить из своих интересов и не становится частью международного конфликта.
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