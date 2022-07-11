Президент Бразилии намерен провести телефонный разговор с Зеленским

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на заявление президента латиноамериканской страны.

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Отмечается, что разговор планируется провести 18 июля. Как пишет газета, это будет первый разговор двух президентов с момента начала военных действий в Украине.

Болсонару отметил, что ему хочется сделать максимум возможного ради мира.

Ранее бразильский лидер высказывал позицию государства по вопросу конфликта на Украине. По его словам, Бразилия должна исходить из своих интересов и не становится частью международного конфликта.



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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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