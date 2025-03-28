Зеленский рассказал, когда перестанет доверять Трампу

«А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — сказал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что он ожидает от президента США Дональда Трампа гарантий для Украины. По его словам, важным условием является нахождение Украины в сильной позиции на переговорах, что позволит завершить конфликт мирным путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

