Зеленский рассказал, когда перестанет доверять Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что не будет доверять американскому лидеру Дональду Трампу, если США не будут фиксировать якобы со стороны России, а начнут обсуждать ослабление санкций в отношении Москвы.

Зеленский заявил об изменении условий соглашения с США по недрам

«А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — сказал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что он ожидает от президента США Дональда Трампа гарантий для Украины. По его словам, важным условием является нахождение Украины в сильной позиции на переговорах, что позволит завершить конфликт мирным путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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