Телеграм: Конец «Азова», новые пионеры и вредные турки

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В Мариуполе нацисты, окруженные на заводе «Азовсталь», в понедельник начали массово сдаваться в плен вооруженным силам РФ и ДНР. По данным Минобороны России на утро пятницы, сдались 1908 националистов, до этого сложили оружие 1387 морпехов.

Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев пишет о символическом значении капитуляции нацистов «Азова»:

«"Азов" – тут многие правильно отмечают – самое мотивированное, самое идеологически прокачанное, самое старое нацистское подразделение. Четко структурированный полк. На базе которого, кстати, создавали и сержантскую школу. И, конечно, "Азов" имеет возможно наиболее обкатанный в локальных боях на границе ДНР личный состав. Ну про отмороженность и жестокость и так все очевидно. Но, что обычно забывают отметить. "Азов" был модным подразделением. В глазах украинской молодежи он выглядел привлекательно, тактикульно, очень убедительно. Вчера простой футбольный хулиган, а сегодня захыстник. Модная форма, плитники, каски, беспилотники, подсумки. Клипы и ролики. Не знаю, что за агентство работало над пиаром "Азова", но все было сделано очень толково. Для молодёжной целевой аудитории попадание стопроцентное. Опять же, за всем этим была и есть идея. Чистый, незамутненный неонацизм, где азовец это типа рыцарь, защищающий Запад от орды с Востока. Мифологемы, нелепые заумности, клановость. Ну вот теперь выходит, что "рыцари" немного поломались. Пошли сдаваться в плен. <…> "А в тюрьме сейчас ужин. Макароооны..." Вот и вся цена свидомым патриотам. На Украине, впрочем, это поймут не сразу. Но поймут. Конец азовцев – это конец мифа о "героических" нацистах».

«Всевидящее око» потешается над украинской пропагандой:

«Вчера на ночь, пока с "Азовстали" сдавались в плен, все гадали, как же будет выкручиваться украинская пропаганда. Выкрутилась она, надо сказать, в своем коронном духе: максимально идиотски. Сдача в плен была объявлена "операцией по освобождению" нациков с завода. История, натурально, в духе "как управлять миром, не привлекая внимания санитаров": руками российских военных и сил ДНР вывезли раненых на территорию ДНР же, где их будут лечить медики республики. При чем тут украинская власть? А не важно, главное – объявить все случившееся "перемогой"».

Писатель Семен Уралов считает, что пример «Азова» должен стать наукой другим:

«Начался самый главный процесс – отчуждение радикальных украинских националистов и идейных нацистов от режима Зеленского. <…> Конец "Азова" и ему подобных состоится, лишь когда даже самый тупой догадается, что является топливом для продюсерской группы "95 квартал". Понимание своего нацистского одиночества и безысходности – ключ к борьбе за сознание общества постУкраины и всего СНГ. Судьба "Азова" интересна с точки зрения влияния на сознание подростков, которые увидят, к чему приводит "охота на русню и сепаров". Надеюсь, что за судьбой "Азова" будут следить во всем СНГ и особенно в Казахстане. Там в последнее время местная прогрессирующая интеллигенция и сетка Сороса снова нюх теряет».

Военный корреспондент Аким Апачев посвятил капитуляции «Азовстали» песню:

«Камрады, с самого начала штурма Мариуполя я освещал события, которые бурлили вокруг моего города. Именно сейчас, когда террорист повержен окончательно, можно подвести смысловой итог произошедшему, что я и сделал в своей новой песне "Пливе кача", которая родилась во время сражения наших бойцов с Лернейской гидрой "Азова" в "Азовстали". Припев исполнила Дарья Фрей, а сама песня написана на украинском языке, потому что мы его забираем себе. Это наш трофей! Благодарен всем, кто вдохновлял меня огнем пылающих сердец, вы все являетесь соавторами этого произведения».

Писатель Дмитрий Конаныхин констатирует, что миф о героизме нацистов развеян:

«Полк. Понимаете? Полк! В день советской пионерии на лицо земли выползло фашистов числом полк. Никаких "умираю, но не сдаюсь!" Все эти образцово-показательные эталонно-арийские украинские герои могли только мирных насиловать, родителей убивать, пленных разрывать машинами и детям рты заливать монтажной пеной. И вот теперь образцовый полк украинских палачей, имея полные подвалы боеприпасов и продовольствия, вылез спасать свои шкуры. Никакого подвига героев Брестской крепости. Никакого подвига героев каменоломен Аджимушкая. Никаких атак героев Осовца. Все эти гламурные украинские палачи залезли украинскими героями под землю на Украине, а вылезли наверх уже в России – но дрянь дрянью. Яка краïна, такi героï».

