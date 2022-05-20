Телеграм: Конец «Азова», новые пионеры и вредные турки
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Сдача «Азовстали»
В Мариуполе нацисты, окруженные на заводе «Азовсталь», в понедельник начали массово сдаваться в плен вооруженным силам РФ и ДНР. По данным Минобороны России на утро пятницы, сдались 1908 националистов, до этого сложили оружие 1387 морпехов.
Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев пишет о символическом значении капитуляции нацистов «Азова»:
«"Азов" – тут многие правильно отмечают – самое мотивированное, самое идеологически прокачанное, самое старое нацистское подразделение. Четко структурированный полк. На базе которого, кстати, создавали и сержантскую школу. И, конечно, "Азов" имеет возможно наиболее обкатанный в локальных боях на границе ДНР личный состав. Ну про отмороженность и жестокость и так все очевидно. Но, что обычно забывают отметить. "Азов" был модным подразделением. В глазах украинской молодежи он выглядел привлекательно, тактикульно, очень убедительно. Вчера простой футбольный хулиган, а сегодня захыстник. Модная форма, плитники, каски, беспилотники, подсумки. Клипы и ролики. Не знаю, что за агентство работало над пиаром "Азова", но все было сделано очень толково. Для молодёжной целевой аудитории попадание стопроцентное. Опять же, за всем этим была и есть идея. Чистый, незамутненный неонацизм, где азовец это типа рыцарь, защищающий Запад от орды с Востока. Мифологемы, нелепые заумности, клановость. Ну вот теперь выходит, что "рыцари" немного поломались. Пошли сдаваться в плен. <…> "А в тюрьме сейчас ужин. Макароооны..." Вот и вся цена свидомым патриотам. На Украине, впрочем, это поймут не сразу. Но поймут. Конец азовцев – это конец мифа о "героических" нацистах».
«Всевидящее око» потешается над украинской пропагандой:
«Вчера на ночь, пока с "Азовстали" сдавались в плен, все гадали, как же будет выкручиваться украинская пропаганда. Выкрутилась она, надо сказать, в своем коронном духе: максимально идиотски. Сдача в плен была объявлена "операцией по освобождению" нациков с завода. История, натурально, в духе "как управлять миром, не привлекая внимания санитаров": руками российских военных и сил ДНР вывезли раненых на территорию ДНР же, где их будут лечить медики республики. При чем тут украинская власть? А не важно, главное – объявить все случившееся "перемогой"».
Писатель Семен Уралов считает, что пример «Азова» должен стать наукой другим:
«Начался самый главный процесс – отчуждение радикальных украинских националистов и идейных нацистов от режима Зеленского. <…> Конец "Азова" и ему подобных состоится, лишь когда даже самый тупой догадается, что является топливом для продюсерской группы "95 квартал". Понимание своего нацистского одиночества и безысходности – ключ к борьбе за сознание общества постУкраины и всего СНГ. Судьба "Азова" интересна с точки зрения влияния на сознание подростков, которые увидят, к чему приводит "охота на русню и сепаров". Надеюсь, что за судьбой "Азова" будут следить во всем СНГ и особенно в Казахстане. Там в последнее время местная прогрессирующая интеллигенция и сетка Сороса снова нюх теряет».
Военный корреспондент Аким Апачев посвятил капитуляции «Азовстали» песню:
«Камрады, с самого начала штурма Мариуполя я освещал события, которые бурлили вокруг моего города. Именно сейчас, когда террорист повержен окончательно, можно подвести смысловой итог произошедшему, что я и сделал в своей новой песне "Пливе кача", которая родилась во время сражения наших бойцов с Лернейской гидрой "Азова" в "Азовстали". Припев исполнила Дарья Фрей, а сама песня написана на украинском языке, потому что мы его забираем себе. Это наш трофей! Благодарен всем, кто вдохновлял меня огнем пылающих сердец, вы все являетесь соавторами этого произведения».
Писатель Дмитрий Конаныхин констатирует, что миф о героизме нацистов развеян:
«Полк. Понимаете? Полк! В день советской пионерии на лицо земли выползло фашистов числом полк. Никаких "умираю, но не сдаюсь!" Все эти образцово-показательные эталонно-арийские украинские герои могли только мирных насиловать, родителей убивать, пленных разрывать машинами и детям рты заливать монтажной пеной. И вот теперь образцовый полк украинских палачей, имея полные подвалы боеприпасов и продовольствия, вылез спасать свои шкуры. Никакого подвига героев Брестской крепости. Никакого подвига героев каменоломен Аджимушкая. Никаких атак героев Осовца. Все эти гламурные украинские палачи залезли украинскими героями под землю на Украине, а вылезли наверх уже в России – но дрянь дрянью. Яка краïна, такi героï».
Вывоз зерна с Украины
На фоне предсказаний глобального голода страны Запада пытаются вывезти около 25 млн тонн зерна, заблокированного на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, под предлогом снижения мировых цен на зерно Запад пытается просто ограбить Украину.
«Мейстер» соглашается:
«Жажда получить украинское зерно становится навязчивой идее Запада. Так, вчера на заседании Совета ЕС Жозеп Боррель заявил: "Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно". Реальна ли проблема переполненных хранилищ? Блокада черноморских портов действительно имеет место быть, но таможенники самой же Украины гордо рапортуют о росте экспорта: с начала года и до 11 мая из страны вывезли 46,17 млн тонн зерновых и зернобобовых (+16% год к году). Рост такой, что даже превышает темпы роста урожая, который в прошлом году был рекордным, то есть заполняемость хранилищ как минимум на уровне прошлого года. Физически, конечно, из Украины еще можно немало вывезти (Сонный Джо мечтает о 20 млн тонн), однако как это скажется на продовольственной безопасности страны? Если вспомнить новости осени 2021 года о том, что уже тогда запасы госрезерва Украины находились на критически низком уровне, а также пессимистические прогнозы о размере нового урожая из-за срыва посевной, то становится понятно – продовольственная безопасность Неньки держится на добром слове. Западу на это, впрочем, наплевать».
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркивает, что Россия, в отличие от украинских властей, не препятствует вывозу зерна:
«Именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в своих портах 75 иностранных судов из 17 государств, и именно Украина заминировала акваторию Черного моря. Как тут вести речь о вывозе зерна? Вооруженные силы России ежедневно открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины. Киев же всячески уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора. Понятно, что без решения этого вопроса говорить о возможности вывоза украинского зерна морем не приходится».
В пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны.
«ЗДРАВЫЙ NEWS» злорадствует:
«Га га га!!! Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. До дебилов что-то начало доходить… А как же все требования змагаров? Ну да ладно, речь не о том… С одной стороны, если мы зерно пропустим, в/на Украине случится голодомор версии 2.0, но с другой стороны, они же у нас вагоны украли и удобрения, и холодильники, и грузовики… В общем, совесть если что за них мучать не будет. Ну а что до осознавших перспективу голода и пытающихся стырить зерно пиндосов, так за одну отмену санкций на калий с ними даже разговаривать не стоит, калий им и так, как воздух, нужен, так они еще и пытаются сделать вид, что одолжение нам делают. Нам компенсация посерьезнее нужна за все их выкрутасы последних пары лет… Видите, как лечебное голодание мозги прочищает? В общем, пора очень серьезно подумать о национальных интересах. А их ведь предупреждали, что так и будет».
«Лис Z Ворон» полагает, что наглость США и Украины слились в экстазе:
«Лис и Ворон не перестают удивляться наглости США. Там всерьез подумывают о временной отмене санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на транзит через территорию Беларуси украинского зерна. Это прямо украинское какое-то "сосед, дай поесть, а то под дверь нагадить нечем". Заразное».
«338» пишет о проблемах логистики и нехватке горюче-смазочных материалов (ГСМ):
«1. Дефицит вагонов УЗ [Укрзализныця, украинские железные дороги] устранить так и не смогла. Поэтому вводятся паузы на отгрузку зерновых через дунайские порты с пересмотром приоритетов в сторону пшеницы – кукуруза может полежать (плюс возможен спекулятивный момент – несмотря на рост цен на кукурузу на 10-20 долл., маржа разнится от закупок в портах Джурджулешть и Констанца, оказываясь на уровне 25-25 долл. за тонну, в том числе сказывается перегрузка логистики и нефиксированные контракты). 2. Колесный транспорт также в дефиците. Плюс перегруз, плюс предстоящая жаркая погода в регионе "убьют" дороги, что также отразится на логистике (сроки), и на затратах (повышенная амортизация). 3. С дефицитом транспорта обнаружился дефицит прицепов-цистерн, без которых не то что предотвратить нехватку топлива невозможно, но она усугубляется. Для этого Одесская область намерена закупить транспорт (тягачи + цистерны) в Европе, и данные затраты также придется отбивать – и здесь прогноз цент до 52-58 грн. за литр топлива. В условиях затрудненной ж/д логистики ГСМ топливо в Одесскую и далее в Николаевскую область будет идти "с колес"».
«Большая перемена»
19 мая, в день столетия пионерской организации, депутаты Госдумы внесли в палату межфракционный законопроект о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена».
Депутат Госдумы Артем Метелев, один из авторов законопроекта, объясняет:
«В России есть много детских организаций и проектов. Но даже все вместе они охватывают лишь часть от 20 миллионов детей и подростков. Многие и не знают о возможностях. Разные школы – разные подходы. Разные условия рождают несправедливость. Молодежь интуитивно и сознательно хочет объединяться. У сегодняшних молодых ребят есть желание принимать активное участие в общественной жизни страны, желание становиться лучше, развиваться. И мы должны дать эту возможность. Дать ее каждому независимо от того, живет ребенок в крупном городе или деревне, богатой школе или сельской, лидер он или только пытается себя найти. Наш законопроект реализует конституционный принцип "дети – приоритет государственной политики". Мы разрабатывали его вместе с Росмолодежью и Минпросвещения, участниками детских организаций. Предстоит широкое обсуждение. Он будет дополняться с участием экспертов, родителей, а самое главное – самих детей. Решающее слово в ключевых вопросах – всегда будет оставаться за детьми. Именно они определят будущее название членов движения, будут участвовать в разработке направлений его работы».
«Мышь в овощном» предупреждает, что «Большая перемена» должна учесть ошибки пионерской организации:
«"Пионерия" сейчас – это миф, в который можно вдохнуть совершенно любое содержание, благо половина рассуждающих по теме само явление не застала, а половина смотрит на него сквозь годы и расстоянья. Что же касается практической реализации декларировавшихся принципов – то с этим все было далеко не так ровно, как сейчас хотелось бы думать многим. Просто потому, что пионерами, начиная с определенной точки, были попросту все, и чем дальше – тем меньше это влияло на формирование личности человека. На школьных линейках на красное знамя с профилем Ильича в свое время делали равнение и Володя Зеленский, и Леша Арестович, и Андрюша Билецкий. Несут ли красный галстук и значок-звездочка ответственность за тот путь, который потом выбрали эти ребята? Не думаем, речь сейчас о другом. О том, что, ностальгируя по форме – стоило бы побольше думать о содержании. И надеемся, что именно этого подхода будут придерживаться при восстановлении массовой работы с детьми в нашей стране. Ну а что этим надо заниматься, причем заниматься всерьез – у нас сомнений нет».
«Всем ВЦИОМ!» пишет об отношении учителей и родителей школьников к аналогу пионерии:
«Большинство опрошенных российских учителей 5-11 классов в той или иной степени положительно оценивают действовавшую в советские годы пионерскую организацию (87%). Половина учителей выразили мнение, что лучше, чтобы воспитанием современных российских школьников занимались несколько организаций (53%), треть считают, что лучше, чтобы такая организация была одна (34%). Три четверти опрошенных учителей скорее положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации для реализации различных воспитательных проектов, сравнимой по масштабу с пионерской организацией (73%). Большинство родителей российских школьников 5-11 классов деятельность советской пионерской организации оценивают в той или иной степени положительно (92%), в том числе половина высказали определенно положительное мнение (54%). Родители преимущественно считают, что сегодня необходимо несколько организаций, занимающихся воспитанием школьников (72%). Каждый пятый выступает за то, чтобы такая организация была одна (22%). Родители школьников в большинстве своем встретили бы создание общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением, с позитивными эмоциями (81%)».
«Научно-образовательная политика» размышляет о вызовах:
«Выбрана – насколько можно судить по законопроекту – максимально возможно дебюрократизированная модель построения движения. Основная масса – дети, остальные лица – это наставники. Также на правах участников в общество могут вступить иные детско-молодежные организации, казачьи общества, фонды, АНО. <…> Активистам и куратором нового движения придется пройти по очень тонкой грани между вовлекающей мотивацией (которая хорошо работает в РДШ или на платформе "Россия – страна возможностей") и "обязаловкой" (советского или белорусского образца)».
«Мюсли вслух» считает создание движения свидетельством повышенного внимания государства к поддержке молодежи:
«В день 100-летия со дня рождения Всесоюзной пионерской организации одни взрослые ностальгируют по детству, пока другие смотрят в будущее и вносят в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена", во многом повторяющий лекала, по которым жили поколения советских пионеров. Подростки всегда делятся на более активных ребят и тех, кто еще не нашел для себя какой-то коллективной или индивидуальной формы самовыражения. Первые найдут, чем себя занять, во всевозможных кружках, секциях, волонтерских активностях, но включить массу вторых в общие процессы также важно. Внесенный сегодня законопроект свидетельствует о кардинальном развороте государства в сторону поддержки молодежи, страна нуждается в новых символах и методах работы с подрастающим поколением. Одной "Юнармией" тут не обойтись. Главное – не тянуть никого на аркане и не подменять реальную работу формализмом и очковтирательством, иначе молодежь это сразу почувствует и отвернется».
Новое руководство ЛДПР
На 41-й день после смерти Владимира Жириновского руководителем фракции ЛДПР в Госдуме был избран председатель международного комитета Леонид Слуцкий. 27 мая состоится съезд партии, на котором будет избран новый лидер партии.
«Доктор Z прописал» полагает, что заменить Жириновского будет очень сложно:
«Гадать о шансах тех или иных кандидатов на избрание не будем. И с кандидатами пока ясности нет, да и не исключали бы варианта, что председателем партии станет человек, про которого говорят мало или вообще ничего не говорят. И рассуждать о том, как избрание нового председателя скажется на дальнейших перспективах партии, пока преждевременно. Очевидно, о чем-то можно будет поговорить только после выборов. Бесспорно только, что подобрать замену Владимиру Вольфовичу задача наисложнейшая, если не сказать невыполнимая. Хотя и это тоже очевидная вещь».
«Номенклатура» считает, что избрание главы фракции лидером партии было бы логичным решением:
«Подходит к своему разрешению один из главных внутриполитических вопросов этого года, а именно – кто возглавит ЛДПР после смерти В. В. Жирновского. Очевидно, что такого политика должен заменить человек, сравнимый с ним по авторитету и размаху деятельности. Но, как уместно замечает генерал Шаманов, партии нужен человек не только яркий, но и полезный для страны – а Слуцкий со своей обширной сетью международных контактов как раз отвечает этим требованиям. Кандидатур у партии несколько, но наибольшую активность в медийном пространстве проявляет именно глава внешнеполитического комитета Думы. Кроме того, именно Слуцкий в последнее время отвечает в партии за самые резонансные инициативы. Если выбор "либерал-демократов" падет на него, сенсацией это не станет».
Правозащитница и писательница Марина Юденич считает, что Слуцкий – хороший выбор:
«Правильный выбор. Правильный человек во главе фракции. Я с Леонидом дружу почти четверть века. Но последние годы, когда стала заниматься правозащитной деятельностью, обращаюсь к нему очень часто. Не смогу сейчас посчитать, скольким людям, обратившимся за помощью, он помог. От узников Запада, имена которых теперь известны всем, до простых россиян, оказавшихся в сложных ситуациях за пределами Родины. Никогда, ни разу он не отказал в помощи».
«Темник» обращает внимание на активность губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который является членом ЛДПР:
«Михаил Дегтярев, не ставший когда-то мэром Москвы, но избранный затем губернатором Хабаровского края и находящийся оттого физически вдали от центров принятия решений, напоминает о наличии амбиций нестандартным ходом. Предлагает перенести центральный аппарат партии "на восток страны". Намек предельно понятный. Оценят ли его по достоинству – узнаем совсем скоро».
«Выборка» допускает, что система управления партией будет пересмотрена:
«Наиболее вероятные претенденты на место лидера – Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Александр Шерин, Василий Власов, Игорь Лебедев. Эксперты также не исключают и каких-то более фундаментальных изменений: партия всегда была персоналистской, и некоторые управленческие перемены обязательно потребуются. А попытки простой замены лидера могут разочаровать электорат».
Попытка расширения НАТО
В среду Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара будет блокировать принятие этих стран в альянс до тех пор, пока не будут выполнены ряд ее требований. Основные из них – это отказ Стокгольма и Хельсинки от поддержки курдских структур в Турции, Ираке и Сирии, которые турецкие власти считают террористическими, и отмена одностороннего эмбарго на поставки в Турцию оружия.
В четверг Джо Байден встретился с президентом Финлянции Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. «Северяночка» комментирует итоги встречи:
«Хотела подвести итоги саммита Байден – Андерссон – Ниинисте, но никакого видимого эффекта встреча лидеров США, Швеции и Финляндии не принесла. Могу лишь сказать, что Штаты не предоставили Швеции и Финляндии гарантии безопасности. Что там обсуждалось в кулуарах, и какие варианты усмирения Турции предложили США, мы, наверное, так и не узнаем. Байден во время пресс-конференции был слишком увлечен пиаром единого как никогда НАТО, что о проказнике Эрдогане не упомянул. Шведский премьер-министр и финский президент обмолвились лишь вскользь: Саули Ниинисте подчеркнул, что Финляндия осуждает терроризм во всех его формах, а Магдалена Андерссон заявила, что диалог с Турцией ведется».
Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы России, но предупредил об ответной реакции Москвы на возможное расширение военной инфраструктуры альянса на территории этих стран.
«АДЕКВАТ Z» комментирует спокойную реакцию Путина:
«Шведы, официально объявляя, что жаждут в НАТО, оговорились, что не планируют размещать у себя ни ядерное оружие, ни иностранные базы. Финнам, по крайней мере пока, не хватило ума даже на это. Зато финскому президенту хватило ума порадоваться, что Путин при созвоне отнесся к их планам спокойнее, чем он ожидал, вернее, "удивительно спокойно". Будь Ниинисте хоть каплю проницательнее, от такой реакции его должно было продрать морозом – по коже и вглубь, до самой сигмовидной кишки. Но если он действительно ухитрился прочитать на нашей стороне одно смирение и ничего больше, иначе чем потрясающей, а заодно потрясающе непростительной, такую слепоту не назвать».
«Несанкционированное мнение» напоминает, что Швеция и Финляндия фактически давно являются враждебными для России странами:
«В целом, конечно, во всей этой дискуссии по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО столько инерции милого былого европоцентризма, что аж тепло на душе становится. Это в Первую и Вторую мировые войны нейтралитет Стокгольма был фактором в большой игре. Уже в прошлую "холодную войну" на чьей стороне Швеция в Москве ни у кого не было иллюзий. А финны сами нашли формулу сосуществования с восточным соседом. Но в обоих случаях враждующие блоки расклад сил в Индокитае волновал гораздо больше. Что уж и говорить, что сейчас отказ Индии от введения санкций против России для Москвы имеет в разы большее значение, чем вхождение в Альянс тех, кто и так с другой стороны нового железного занавеса».
«Россия в глобальной политике» с удивлением комментирует мнение американского журналиста Дэвида Эндельмана, опубликованное на сайте CNN:
«Дивный комментарий на сайте CNN. Поскольку Венгрия и Турция тормозят принятие важных решений для сдерживания России (нефтяное эмбарго ЕС и прием Финляндии и Швеции в НАТО), надо их мнение просто проигнорировать. Пусть как хотят, так и реагируют. Хоть выходят вон. Да и вообще – сколько можно цепляться за этот устаревший консенсус? Он ведь откуда взялся? Сталин навязал Рузвельту и Черчиллю в Ялте это чертово право вето для ООН. А Путин пользуется и хохочет. Пора отменить в принципе, везде. Сильно!»
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