Зеленский раскрыл план провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании в октябре 2020 года провести выборы в стране, включая территорию Крыма. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию выступления украинского лидера вел телеканал «112 Украина».

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — цитируют «Известия» Зеленского.