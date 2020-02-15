Зеленский раскрыл план провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании в октябре 2020 года провести выборы в стране, включая территорию Крыма. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию выступления украинского лидера вел телеканал «112 Украина».
«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — цитируют «Известия» Зеленского.
Напомним, глава Украины в августе 2019 года заявлял о жёсткой позиции Украины по «возвращению» Крыма. При этом президент России Владимир Путин подчёркивал, что для Кремля вопрос Крыма закрыт.
Ранее украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН обвинил Зеленского в безответственной болтовне из-за референдума по взаимоотношениям с Россией. Он предположил, что вопрос не обсуждался перед появлением заявлений о проведении мероприятия.
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