Зеленский раскрыл план провести «выборы в Крыму»

15 февраля 202015:42

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании в октябре 2020 года провести выборы в стране, включая территорию Крыма. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию выступления украинского лидера вел телеканал «112 Украина».

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — цитируют «Известия» Зеленского.

Политолог: Зеленскому не дадут наладить отношения с Крымом

Напомним, глава Украины в августе 2019 года заявлял о жёсткой позиции Украины по «возвращению» Крыма. При этом президент России Владимир Путин подчёркивал, что для Кремля вопрос Крыма закрыт.

Ранее украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН обвинил Зеленского в безответственной болтовне из-за референдума по взаимоотношениям с Россией. Он предположил, что вопрос не обсуждался перед появлением заявлений о проведении мероприятия.

.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКрымВыборы