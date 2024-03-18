Зеленский раскритиковал союзников из-за недальнобойности артиллерии
18 марта 202405:32
Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал в обращении в Telegram партнеров на Западе, которые не предоставили достаточное количество дальнобойных артиллерийских систем для продолжения боевых действий.
«Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — заявил глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся нанести новые удары по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru