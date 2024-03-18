Зеленский раскритиковал союзников из-за недальнобойности артиллерии

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал в обращении в Telegram партнеров на Западе, которые не предоставили достаточное количество дальнобойных артиллерийских систем для продолжения боевых действий.

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«Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — заявил глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся нанести новые удары по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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