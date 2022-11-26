Зеленский раскритиковал чиновников из-за некачественной организации «пунктов несокрушимости»
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских чиновников за некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде других городов. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.
Ранее Зеленский анонсировал создание «пунктов несокрушимости» — бесплатных круглосуточных пунктов оказания базовых услуг при областных и районных администрациях, школах, МЧС на случай длительных отключений электроэнергии.
«По всей стране развернуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно», — заявил украинский президент.
Зеленский отметил, что больше всего жалоб поступает в Киеве. Фактически обеспечены всем необходимым только пункты на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и железнодорожного вокзала украинской столицы. По словам политика, на Украине развернуто более 4 тысяч таких точек. Зеленский призвал чиновников обратить внимание на проблему и обеспечить пункты всем необходимым.
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