Зеленский раскритиковал чиновников из-за некачественной организации «пунктов несокрушимости»

Ранее Зеленский анонсировал создание «пунктов несокрушимости» — бесплатных круглосуточных пунктов оказания базовых услуг при областных и районных администрациях, школах, МЧС на случай длительных отключений электроэнергии.

«По всей стране развернуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что больше всего жалоб поступает в Киеве. Фактически обеспечены всем необходимым только пункты на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и железнодорожного вокзала украинской столицы. По словам политика, на Украине развернуто более 4 тысяч таких точек. Зеленский призвал чиновников обратить внимание на проблему и обеспечить пункты всем необходимым.

