Более 400 пунктов обогрева открылись в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в украинской столице открылись более 400 пунктов обогрева.

Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла в преддверии зимы

По его словам, большинство из них были обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы города

«Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где поблизости находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки», — написал Кличко.

Он также добавил, что пункты обогрева будут работать ежедневно.

Ранее Кличко заявил, что предстоящая зима может стать тяжелейшей для Киева со времен Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:СпецоперацияКиевВиталий КличкоУкраина
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