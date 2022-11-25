Более 400 пунктов обогрева открылись в Киеве

По его словам, большинство из них были обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы города

«Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где поблизости находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки», — написал Кличко.

Он также добавил, что пункты обогрева будут работать ежедневно.

Ранее Кличко заявил, что предстоящая зима может стать тяжелейшей для Киева со времен Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

