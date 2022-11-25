Более 400 пунктов обогрева открылись в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в украинской столице открылись более 400 пунктов обогрева.
По его словам, большинство из них были обустроены в школах и других учреждениях социальной сферы города
«Если в вашем доме нет электроснабжения более суток, вы сможете прийти в пункт обогрева чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать информацию, где поблизости находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки», — написал Кличко.
Он также добавил, что пункты обогрева будут работать ежедневно.
Ранее Кличко заявил, что предстоящая зима может стать тяжелейшей для Киева со времен Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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