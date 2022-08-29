Зеленский провел секретное совещание

В нем приняли участие главы Минобороны, МВД и СБУ. Речь шла о ситуации на фронте. Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, следует из сообщения. Министры и украинский лидер обсудили потребности войск, координацию с партнерами Киева, исполнение предварительных приказов Зеленского.

Напомним, на посту президента Украины Владимира Зеленского может сменить главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный. Стало известно о серьезном конфликте, который якобы был между украинским лидером и главнокомандующим.

