Зеленский провел кадровые перестановки в СВР Украины
2 октября 202421:36
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки страны. Об этом сообщило издание «Известия».
Указами украинского лидера с должности замглавы ведомства уволен Олег Синайко, на посту его сменил Геннадий Богач. Также был снят с должности зампред СВР Украины Олег Луговской, он стал первым заместителем председателя СВР.
Ранее глава Минобороны Украины Рустам Умеров отправил в отставку госсекретаря ведомства и троих замминистра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru