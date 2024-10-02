Зеленский провел кадровые перестановки в СВР Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки страны. Об этом сообщило издание «Известия».

СМИ: Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку

Указами украинского лидера с должности замглавы ведомства уволен Олег Синайко, на посту его сменил Геннадий Богач. Также был снят с должности зампред СВР Украины Олег Луговской, он стал первым заместителем председателя СВР.

Ранее глава Минобороны Украины Рустам Умеров отправил в отставку госсекретаря ведомства и троих замминистра.

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ФОТО: AP / ТАСС
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