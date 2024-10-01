Министр обороны Украины уволил госсекретаря и троих замминистра
Глава Минобороны Украины Рустам Умеров отправил в отставку госсекретаря ведомства и троих замминистра. Об этом сообщил Telegram-канал украинского министерства обороны.
Отмечается, что увольнение коснулось государственного секретаря Людмилы Дараган, а также Юрия Джигира, Александра Сергея и Станислава Гайдера, который перейдет на должность руководителя Офиса министра.
Министр добавил, что дополнительно сообщит о новых назначениях. По его словам, кадровые изменения необходимы, так как «все процессы должны быть четкими и контролируемыми», а любые попытки (как внутренние, так и внешние) изменить их недопустимы.
Ранее сообщалось, что руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) могут отправить в отставку в ближайшее время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru