Министр обороны Украины уволил госсекретаря и троих замминистра

Отмечается, что увольнение коснулось государственного секретаря Людмилы Дараган, а также Юрия Джигира, Александра Сергея и Станислава Гайдера, который перейдет на должность руководителя Офиса министра.

Министр добавил, что дополнительно сообщит о новых назначениях. По его словам, кадровые изменения необходимы, так как «все процессы должны быть четкими и контролируемыми», а любые попытки (как внутренние, так и внешние) изменить их недопустимы.

Ранее сообщалось, что руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) могут отправить в отставку в ближайшее время.

