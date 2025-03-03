Зеленский прокомментировал ссору с Трампом
3 марта 202505:01
Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу Sky News, что последствия его визита в Белый дом будут преодолены.
По его словам, Киеву удастся вернуться к хорошим отношениям с США. Как указал Зеленский, США продолжают оказывать Украине военную помощь, ранее одобренную Конгрессом.
Ранее стало известно, что администрация США сомневается в готовности Зеленского к конструктивным переговорам, способным привести к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru