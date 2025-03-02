СМИ: Зеленский совершил три ошибки, спровоцировавшие скандал в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский совершил две критические ошибки на момент начала переговоров. Первую - 15 февраля, когда публично высмеял сделку по минералам. Второй ошибкой стал выбор одежды: украинский лидер не надел костюм, как того требовалось. Сотрудники Белого дома расценили это как неуважение. Третьей ошибкой стали публичные пререкания с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Ранее стало известно, что решение выдворить Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

