Зеленский призвал Запад сбивать ракеты РФ над Украиной
4 октября 202403:32
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать ракеты и беспилотники России, летящие в сторону Украины, сообщает РИА Новости.
«Работаем с ними, пока что они не готовы», — указал глава государства.
Также, по его словам, с получением членства в Североатлантическом альянсе у Украины возникают сложности.
Ранее в Пентагоне заявили, что если вооруженные силы западных стран начнут сбивать ракеты России над Украиной, то это будет означать вовлечение США в конфликт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru