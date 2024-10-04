Зеленский призвал Запад сбивать ракеты РФ над Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать ракеты и беспилотники России, летящие в сторону Украины, сообщает РИА Новости.

В НАТО рассказали, почему не будет сбивать ракеты РФ над Украиной

«Работаем с ними, пока что они не готовы», — указал глава государства.

Также, по его словам, с получением членства в Североатлантическом альянсе у Украины возникают сложности.

Ранее в Пентагоне заявили, что если вооруженные силы западных стран начнут сбивать ракеты России над Украиной, то это будет означать вовлечение США в конфликт.

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ФОТО: AP / ТАСС
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