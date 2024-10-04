Зеленский призвал Запад сбивать ракеты РФ над Украиной

«Работаем с ними, пока что они не готовы», — указал глава государства.

Также, по его словам, с получением членства в Североатлантическом альянсе у Украины возникают сложности.

Ранее в Пентагоне заявили, что если вооруженные силы западных стран начнут сбивать ракеты России над Украиной, то это будет означать вовлечение США в конфликт.

