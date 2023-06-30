Трамп допустил, что Украине придется уступить часть территории
Украине придется уступить часть своей территории России для прекращения боевых действий, допустил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом политик заявил в телефонном интервью Reuters.
Экс-президент считает, что украинцы имеют право «оставить себе большую часть того, что заслужили».
«Я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — указал Трамп.
Ранее бывший лидер США отметил, что Вашингтону следует «свести Россию и Украину вместе» для установления мира, пишет «Свободная пресса».
Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости урегулирования ситуации на Украине. В частности, политик заявлял, что в случае переизбрания на пост президента сможет разрешить конфликт «в течение 24 часов», напоминает RT.
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