Трамп допустил, что Украине придется уступить часть территории

Украине придется уступить часть своей территории России для прекращения боевых действий, допустил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом политик заявил в телефонном интервью Reuters.

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Экс-президент считает, что украинцы имеют право «оставить себе большую часть того, что заслужили».

«Я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — указал Трамп.

Ранее бывший лидер США отметил, что Вашингтону следует «свести Россию и Украину вместе» для установления мира, пишет «Свободная пресса».

Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости урегулирования ситуации на Украине. В частности, политик заявлял, что в случае переизбрания на пост президента сможет разрешить конфликт «в течение 24 часов», напоминает RT.

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