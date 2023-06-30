Трамп допустил, что Украине придется уступить часть территории

Экс-президент считает, что украинцы имеют право «оставить себе большую часть того, что заслужили».

«Я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — указал Трамп.

Ранее бывший лидер США отметил, что Вашингтону следует «свести Россию и Украину вместе» для установления мира, пишет «Свободная пресса».

Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости урегулирования ситуации на Украине. В частности, политик заявлял, что в случае переизбрания на пост президента сможет разрешить конфликт «в течение 24 часов», напоминает RT.

