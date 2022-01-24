Зеленский призвал разведку к наступательным действиям
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время разведке страны «перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов».
По его словам, в настоящее время суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность, и в такое время решающую роль играет эффективная разведка.
Заявление Зеленского прозвучало на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины.
«Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству», - добавил украинский глава.
На вечер понедельника Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны, пишет «Украинская правда» со ссылкой на аппарат СНБО.
Повестка пока не указывается.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовят вооруженное наступление в зоне «операции объединенных сил».
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