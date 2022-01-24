Зеленский призвал разведку к наступательным действиям

Заявление Зеленского прозвучало на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины.

«Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству», - добавил украинский глава.

На вечер понедельника Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны, пишет «Украинская правда» со ссылкой на аппарат СНБО.

Повестка пока не указывается.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовят вооруженное наступление в зоне «операции объединенных сил».

