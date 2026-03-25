Зеленский призвал Раду готовиться еще к трем годам боёв

По данным издания, президент поручил первому заместителю главы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу подготовить план работы депутатов в условиях, «если Украине придется воевать еще три года». Это связано с паузой в переговорах по урегулированию конфликта из-за переключения внимания США на Ближний Восток.

Известно, что Зеленский не поставил Мотовиловцу конкретные сроки подготовки плана. Однако работа над ним уже началась.

Ранее стало известно, что Зеленский окружен проблемами со всех сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

