Рютте: Зеленский хочет заключить сделку с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский желает заключить сделку с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом он рассказал в интервью каналу CBS News.
Как отметил Рютте, он в течение полутора часов беседовал с Зеленским в Лондоне.
«Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству», — подчеркнул генсек.
Рютте считает, что на украинского президента могло повлиять давление лидера США Дональда Трампа, желающего найти мирное решение конфликта.
Между тем зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский никогда не станет для РФ легальной стороной переговоров либо подписания капитуляции, пишет 360.ru.
