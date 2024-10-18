По словам главы государства, бригады «могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя».

Бывший президент США Дональда Трамп считает, что конфликт между Россией и Украиной произошел по вине Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

