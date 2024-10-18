Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком Североатлантического альянса Рютте призвал западные страны отправить военных для пополнения рядов украинских Вооруженных сил, сообщает издание «Страна.ua».

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По словам главы государства, бригады «могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя».

Бывший президент США Дональда Трамп считает, что конфликт между Россией и Украиной произошел по вине Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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