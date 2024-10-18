Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину
18 октября 202402:32
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком Североатлантического альянса Рютте призвал западные страны отправить военных для пополнения рядов украинских Вооруженных сил, сообщает издание «Страна.ua».
По словам главы государства, бригады «могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя».
Бывший президент США Дональда Трамп считает, что конфликт между Россией и Украиной произошел по вине Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru