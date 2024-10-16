Политолог Вакаров рассказал о секретных пунктах «плана победы» Зеленского

По его мнению, речь в них может идти о снижении возраста мобилизации, о чём давно говорят «депутаты, силовики, разведчики, люди, которые сотрудничают с конгрессменами США».

Также Вакаров считает, что в этих пунктах может говориться о возможных ответах Москвы, если Киев получит разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России, и дополнительной защите от действий российской стороны.

«Очевидно... Украине придется готовиться к ответу, который может нести... полный энергетический коллапс. Поэтому, прося оружие для нападения, Зеленский также может просить о дополнительной защите», - заключил политолог.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что «план победы» Зеленского не считают реалистичным даже украинцы, сообщает RT.

