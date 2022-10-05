«Чтобы воевал!»: Экс-замгенсека ООН уверен, что «Нобелевку мира» получит Зеленский

Так, Нобелевская неделя 2022 года стартовала 3 октября. Первой традиционно вручали Нобелевскую премию по физиологии и медицине. В предстоящую пятницу, 7 октября, объявят имя лауреата Нобелевской премии мира. Сергей Орджоникидзе считает, что Нобелевский комитет вручит премию мира Зеленскому, чтобы тот «побольше воевал».

«Нет сомнения, что тем, кто Нобелевская премия мира будет вручена тем, кто предал свою страну и активно из-за границы пытается свергнуть существующий строй в России и Белоруссии. Помню, Нобелевская премия мира в свое время была вручена советскому руководителю Михаилу Горбачеву. Это было своего рода поощрение за его деятельность по развалу страны. На мой взгляд, в этот раз премию вручат либо Навальному, либо Зеленскому, либо Тихановской», - сказал Орджоникидзе.

При этом он напомнил, что бывший президент США Барак Обама авансом получил Нобелевскую премию мира в 2009 году для того, чтобы не вел никаких боевых действий.