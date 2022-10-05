«Чтобы воевал!»: Экс-замгенсека ООН уверен, что «Нобелевку мира» получит Зеленский
Решение норвежского комитета премии будет носить исключительно политический характер, отметил в эфире НСН Сергей Орджоникидзе.
Нобелевскую премию мира с большой вероятностью получит президент Украины Владимир Зеленский, но в числе кандидатов также находятся оппозиционер Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов) и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявил бывший замгенсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН.
Так, Нобелевская неделя 2022 года стартовала 3 октября. Первой традиционно вручали Нобелевскую премию по физиологии и медицине. В предстоящую пятницу, 7 октября, объявят имя лауреата Нобелевской премии мира. Сергей Орджоникидзе считает, что Нобелевский комитет вручит премию мира Зеленскому, чтобы тот «побольше воевал».
«Нет сомнения, что тем, кто Нобелевская премия мира будет вручена тем, кто предал свою страну и активно из-за границы пытается свергнуть существующий строй в России и Белоруссии. Помню, Нобелевская премия мира в свое время была вручена советскому руководителю Михаилу Горбачеву. Это было своего рода поощрение за его деятельность по развалу страны. На мой взгляд, в этот раз премию вручат либо Навальному, либо Зеленскому, либо Тихановской», - сказал Орджоникидзе.
При этом он напомнил, что бывший президент США Барак Обама авансом получил Нобелевскую премию мира в 2009 году для того, чтобы не вел никаких боевых действий.
«Нобелевский комитет дискредитирует себя очень давно. Помню, господину Обаме вручили премию, хотя он только пару месяцев был президентом США и никак себя еще не проявил. Было сказано: Это авансом за то, чтобы поменьше воевал. Вот они авансом все это и делают: кому-то, чтобы поменьше воевал, кому-то, чтобы побольше», - резюмировал Орджоникидзе.
В 2021 году Нобелевская премия мира была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой.
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