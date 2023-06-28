Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис

Политик напомнил, что в ряде мировых стран уже активно пользуются лекарствами из каннабиса, а решение их легализовать на Украине поможет гражданам страны пережить боль, стресс и травмы, связанные с нынешней ситуацией в стране.

«Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса», - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что лекарства должны быть собственного производства.

