Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады легализовать в стране лекарства на основе каннабиса, добавив, что они должны быть изготовлены на территории страны. Выступление украинского лидера транслировал телеканал «Рада».

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Политик напомнил, что в ряде мировых стран уже активно пользуются лекарствами из каннабиса, а решение их легализовать на Украине поможет гражданам страны пережить боль, стресс и травмы, связанные с нынешней ситуацией в стране.

«Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса», - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что лекарства должны быть собственного производства.

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ФОТО: кадр из сериала "Слуга Народа"
ТЕГИ:МарихуанаВладимир Зеленский

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