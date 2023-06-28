Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис
28 июня 202315:46
Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады легализовать в стране лекарства на основе каннабиса, добавив, что они должны быть изготовлены на территории страны. Выступление украинского лидера транслировал телеканал «Рада».
Политик напомнил, что в ряде мировых стран уже активно пользуются лекарствами из каннабиса, а решение их легализовать на Украине поможет гражданам страны пережить боль, стресс и травмы, связанные с нынешней ситуацией в стране.
«Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса», - сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что лекарства должны быть собственного производства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru