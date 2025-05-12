Роспотребнадзор: Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила придется на август
Роспотребнадзор прогнозирует, что пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России в 2025 году придется на август, сообщили в ведомстве.
Это острое инфекционное заболевание, передающееся человеку через укус комара. Лихорадка протекает с высыпаниями и воспалением мозговых оболочек, мозга или других органов. Эпидсезон с активными проявлениями этого заболевания ожидается в период с июня по сентябрь.
Как отметили в ведомстве, наиболее высокий риск заражения лихорадкой прогнозируется на территории Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. В Роспотребнадзоре призвали граждан, планирующих поездки в эти регионы, соблюдать меры защиты. В ведомстве отметили, что специфическое лечение ЛЗН отсутствует.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что лихорадка чикунгунья передается исключительно через укусы определенного вида комаров, обитающих в таких тропических и субтропических регионах, как страны Африки, Азии и частично Северной Америки, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru