Роспотребнадзор: Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила придется на август

Это острое инфекционное заболевание, передающееся человеку через укус комара. Лихорадка протекает с высыпаниями и воспалением мозговых оболочек, мозга или других органов. Эпидсезон с активными проявлениями этого заболевания ожидается в период с июня по сентябрь.

Как отметили в ведомстве, наиболее высокий риск заражения лихорадкой прогнозируется на территории Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. В Роспотребнадзоре призвали граждан, планирующих поездки в эти регионы, соблюдать меры защиты. В ведомстве отметили, что специфическое лечение ЛЗН отсутствует.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что лихорадка чикунгунья передается исключительно через укусы определенного вида комаров, обитающих в таких тропических и субтропических регионах, как страны Африки, Азии и частично Северной Америки, напоминает «Свободная пресса».

