ХАМАС освободило заложника с гражданством Израиля и США
12 мая 202518:43
Палестинское движение ХАМАС в своём в Telegram-канале объявило об освобождении заложника с гражданством Израиля и США.
«Бригады Иззэддина аль-Кассама» освободили заложника Идана Александра», - говорится в сообщении радикалов.
Ранее телеканал Al Hadath заявил, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) выехали к предполагаемому месту освобождения заложника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом в ХАМАС указали, что освобождение Идана Александра должно стать частью мер, принимаемых для прекращения огня в секторе Газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru