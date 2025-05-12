ХАМАС освободило заложника с гражданством Израиля и США

Палестинское движение ХАМАС в своём в Telegram-канале объявило об освобождении заложника с гражданством Израиля и США.

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«Бригады Иззэддина аль-Кассама» освободили заложника Идана Александра», - говорится в сообщении радикалов.

Ранее телеканал Al Hadath заявил, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) выехали к предполагаемому месту освобождения заложника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом в ХАМАС указали, что освобождение Идана Александра должно стать частью мер, принимаемых для прекращения огня в секторе Газа.

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