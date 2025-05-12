Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая

Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище. Об этом ТАСС рассказала внучка актрисы Ольга Худякова.

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По её словам, похороны пройдут 14 мая.

«Прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать», - отметила Худякова.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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