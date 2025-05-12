Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая
12 мая 202518:37
Заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище. Об этом ТАСС рассказала внучка актрисы Ольга Худякова.
По её словам, похороны пройдут 14 мая.
«Прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать», - отметила Худякова.
Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru