В Швейцарии наркозависимые смогут купить в аптеках героин
В Швейцарии наркозависимые смогут покупать в аптеках несколько доз фармацевтического героина. Ранее это можно было сделать лишь в специализированных центрах, говорится в заявлении Федерального совета страны.
Данное решение направлено с целью «лучше удовлетворять конкретные потребности стареющих пациентов», говорится в документе.
Отмечается, что раньше наркозависимые могли получить дозы только в специализированных центрах, но в скором времени дозы будут доступны в местных аптеках.
Ранее СМИ сообщили о запрете курения марихуаны в квартале красных фонарей в Амстердаме. Жители районов города жалуются на дискомфорт из-за постоянного шума и пьянок на улицах голландской столицы.
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