В Швейцарии наркозависимые смогут купить в аптеках героин

Данное решение направлено с целью «лучше удовлетворять конкретные потребности стареющих пациентов», говорится в документе.

Отмечается, что раньше наркозависимые могли получить дозы только в специализированных центрах, но в скором времени дозы будут доступны в местных аптеках.

Ранее СМИ сообщили о запрете курения марихуаны в квартале красных фонарей в Амстердаме. Жители районов города жалуются на дискомфорт из-за постоянного шума и пьянок на улицах голландской столицы.