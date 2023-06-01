Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз
1 июня 202316:26
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз. Его слова приводит РИА Новости.
Такие страны должны стать полноценными членами альянсов, если «не хотят, чтобы их атаковала Россия», заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина хочет мира, поэтому остальные страны должны вступить в североатлантический альянс и Евросоюз.
Ранее Зеленский назвал угасающими надежды на вступление Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru