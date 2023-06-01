Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз. Его слова приводит РИА Новости.

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Такие страны должны стать полноценными членами альянсов, если «не хотят, чтобы их атаковала Россия», заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина хочет мира, поэтому остальные страны должны вступить в североатлантический альянс и Евросоюз.

Ранее Зеленский назвал угасающими надежды на вступление Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТОВладимир ЗеленскийУкраина

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