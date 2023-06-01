Блинкен: На саммите НАТО основное внимание сосредоточится на помощи Украине
Основными темами встречи глав МИД стран НАТО в Норвегии и саммита альянса в Вильнюсе станут помощь Украине и включение в блок новых членов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
На полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло глава Госдепа отметил, что блок сосредоточен на помощи Киеву.
«Также мы хотим убедиться, что продолжаем укреплять наш оборонный альянс посредством составления планов по сдерживанию и защите, и чтобы продолжить включать новых членов в альянс, в частности, Швецию», — цитирует Блинкена РИА Новости.
По словам госсекретаря, это «основные вопросы» на повестке встреч Североатлантического альянса.
Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время посетит Турцию, где обсудит вопрос вступления Швеции в блок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru