Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения
Сотрудники территориального центра комплектации пришли на церемонию награждения родственников украинских солдат в Черноградском городском совете Львовской области и выдали депутатам повестки в военкомат, сообщают местные СМИ.
Местные политики заявили, что ожидали появления военных, но по другому поводу - там планировали наградить родных одного из погибших солдат, «однако все приобрело другие краски», уточнили издания.
Некоторые депутаты уже прошли медицинское освидетельствование, но десять депутатов до сих пор уклоняются от своих обязанностей.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о неспособности ВСУ сражаться без новой мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Реставраторы заявили об утере большинства уцелевших в пожаре в Сухуме картин
- Новые правила оказания услуг телефонной связи утверждены в России
- Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве
- Путин: В зоне боевых действий СВО находится свыше 600 тысяч человек
- Суд взыскал 8,2 млрд рублей по делу экс-губернатора Белозерцева и Шпигеля
- В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранной организацией
- Надеждин: собрано около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента
- Фестиваль трудовых династий профсоюзов прошёл в Москве
- СМИ: Выживший при крушении самолета в Афганистане пилот перенёс инфаркт
- Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru