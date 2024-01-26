Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

Сотрудники территориального центра комплектации пришли на церемонию награждения родственников украинских солдат в Черноградском городском совете Львовской области и выдали депутатам повестки в военкомат, сообщают местные СМИ.

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Местные политики заявили, что ожидали появления военных, но по другому поводу - там планировали наградить родных одного из погибших солдат, «однако все приобрело другие краски», уточнили издания.

Некоторые депутаты уже прошли медицинское освидетельствование, но десять депутатов до сих пор уклоняются от своих обязанностей.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о неспособности ВСУ сражаться без новой мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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