СМИ: украинские водители отказываются работать в Одессе из-за страха мобилизации
Водители на Украине отказываются ехать работать в Одессу, так как опасаются оказаться мобилизованными, сообщает издание «Страна.ua».
Ранее мэр Геннадий Труханов сообщил, что имеется недостаток водителей автобусов из-за мобилизации, из-за чего власти собираются начать набирать и обучать на эту профессию женщин. В Кропивницком водителям предлагают зарплату в 7 тысяч гривен (184 доллара), тогда как в Одессе – от 15 до 25 тысяч (от 396 до 660 долларов).
Издание отмечает, что желающих отправиться на заработки в Одессу нет, так как там водителей массово забирают военкомы.
Ранее в Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru