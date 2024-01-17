СМИ: украинские водители отказываются работать в Одессе из-за страха мобилизации

Ранее мэр Геннадий Труханов сообщил, что имеется недостаток водителей автобусов из-за мобилизации, из-за чего власти собираются начать набирать и обучать на эту профессию женщин. В Кропивницком водителям предлагают зарплату в 7 тысяч гривен (184 доллара), тогда как в Одессе – от 15 до 25 тысяч (от 396 до 660 долларов).

Издание отмечает, что желающих отправиться на заработки в Одессу нет, так как там водителей массово забирают военкомы.

Ранее в Верховной раде Украины отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

