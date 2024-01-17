Зеленский признал отсутствие ресурсов в мире для войны с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов, чтобы поддерживать Киев в конфликте с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
В пример украинский лидер привел артиллерийские снаряды калибра 155 мм. По его словам, мощностей военно-промышленного комплекса всего мира не хватит, чтобы обеспечить потребности Киева в этих боеприпасах.
По оценкам западных СМИ, российская армия выпускает около 10 тысяч фугасных снарядов в сутки. Украинская — около двух тысяч.
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не готовят новые пакеты военной помощи Украине. Он напомнил, что транш от 27 декабря был последним, отмечает «Радиоточка НСН».
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