Зеленский признал отсутствие ресурсов в мире для войны с РФ

В пример украинский лидер привел артиллерийские снаряды калибра 155 мм. По его словам, мощностей военно-промышленного комплекса всего мира не хватит, чтобы обеспечить потребности Киева в этих боеприпасах.

По оценкам западных СМИ, российская армия выпускает около 10 тысяч фугасных снарядов в сутки. Украинская — около двух тысяч.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не готовят новые пакеты военной помощи Украине. Он напомнил, что транш от 27 декабря был последним, отмечает «Радиоточка НСН».

