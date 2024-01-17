Зеленский признал отсутствие ресурсов в мире для войны с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов, чтобы поддерживать Киев в конфликте с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Замучил Европу?»: Зеленского призывают к переговорам с Россией

В пример украинский лидер привел артиллерийские снаряды калибра 155 мм. По его словам, мощностей военно-промышленного комплекса всего мира не хватит, чтобы обеспечить потребности Киева в этих боеприпасах.

По оценкам западных СМИ, российская армия выпускает около 10 тысяч фугасных снарядов в сутки. Украинская — около двух тысяч.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не готовят новые пакеты военной помощи Украине. Он напомнил, что транш от 27 декабря был последним, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство обороны США / Air Force Tech. Sgt. Jackie Sanders
ТЕГИ:РоссияОружиеВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры