Эксперт предупредил о мошеннических схемах перед 1 сентября

По его словам, аферисты массово рассылают сообщения о несуществующих выплатах и субсидиях, предлагая перейти на фишинговые сайты, стилизованные под государственные порталы. Для получения «пособий» у жертвы выманивают паспортные данные, реквизиты карт и коды из СМС. Параллельно мошенники взламывают аккаунты участников родительских чатов и от имени знакомых просят срочно перевести деньги на питание, подарки учителям или школьные мероприятия.

Особую опасность представляют поддельные интернет-магазины, предлагающие «последние комплекты» школьной формы, техники и учебников по бросовым ценам. Покупателей торопят фразами вроде «только сегодня», после чего люди теряют деньги и не получают товар. Также злоумышленники рассылают ссылки на голосования за лучший класс или опросы о школьном питании — для участия требуется ввести логин и пароль, которые аферисты затем используют для взлома других сервисов.

Под удар могут попасть и сами дети: под видом школьных чатов их направляют на фишинговые сайты или убеждают установить вредоносные приложения. Эксперт советует перепроверять любые сообщения, связанные с деньгами, у классного руководителя или администрации школы, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС. По словам Щербакова, к традиционному списку покупок к школе стоит добавить ещё один пункт — повышенную бдительность при отправке денег и передаче личных данных.

Ранее россиянам раскрыли, какие приложения «сливают» данные в даркнет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

