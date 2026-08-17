Фронтмен Uma2rman раскрыл планы на неожиданную коллаборацию
Участники российской рок-группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские раскрыли планы на новую коллаборацию. Об этом музыканты рассказали корреспонденту NEWS.ru перед выступлением на сцене Ленинградского вокзала.
По словам фронтмена группы, у них периодически возникает желание записать дуэт с другими артистами. Кристовский намекнул, что уже есть конкретная идея — записать трио. Музыкант не стал раскрывать имя будущего партнёра, но отметил, что новая работа может выйти в конце зимы.
Ранее Владимир Кристовский попал в новости по совсем другому поводу. Музыкант признался, что никогда не пользовался льготами для многодетных семей и даже не подозревал о своём праве на них. Кристовский объяснил это тем, что четверо его детей уже взрослые — старше 18 лет, и он считал, что с двумя младшими детьми семья уже не считается многодетной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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