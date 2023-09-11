Песков: Украина не демонстрирует рвений для возобновления переговоров

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон последует за Киевом на переговорах по урегулированию украинского конфликта, если поступит инициатива Москвы. Он считает, что Киев должен решать, как именно завершится конфликт. По словам Блинкена, в Вашингтоне не усматривают желания президента РФ Владимира Путина начать переговоры. По его словам, в США не видят желания России идти на переговоры в данный момент, передает «Радиоточка НСН».

