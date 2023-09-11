Песков: Украина не демонстрирует рвений для возобновления переговоров

На данный момент нет предпосылок для возобновления переговоров с Киевом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, украинская сторона не демонстрирует каких-либо рвений для продолжения переговорного процесса. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам.

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До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон последует за Киевом на переговорах по урегулированию украинского конфликта, если поступит инициатива Москвы. Он считает, что Киев должен решать, как именно завершится конфликт. По словам Блинкена, в Вашингтоне не усматривают желания президента РФ Владимира Путина начать переговоры. По его словам, в США не видят желания России идти на переговоры в данный момент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Песков

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