Зеленский присвоил шести украинским городам звание «город-герой»
Шести городам Украины присвоено звание «город-герой». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», — рассказал глава государства в своем видеообращении.
Кроме того, Зеленский наградил орденами ряд местных руководителей, отмечает Газета.ру.
Ранее украинский президент заявил, что страны Запада, отказавшиеся закрыть небо над Украиной, несут ответственность за гибель мирных граждан страны во время спецоперации РФ, пишет RT.
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