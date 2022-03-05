Зеленский объяснил, от чего зависит дальнейший ход переговоров с РФ

Украина «посмотрит», что можно будет предпринять дальше в вопросе переговоров с Россией. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в новом видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, о дальнейшем ходе переговоров можно будет говорить по итогам проведения сегодня эвакуации гражданского населения в рамках соглашения о гуманитарных коридорах. Зеленский заверил, что украинская сторона сделает всё от неё зависящее, чтобы договоренность сработала.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил согласие Киева на открытие с 10:00 по московскому времени 5 марта гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи, о чём сообщило Министерство обороны России.

