Зеленский пригрозил создать «самую мощную армию в Европе»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создаст самую «самую мощную армию в Европе», если страны Запада перестанут оказывать поддержку его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Однако, по словам украинского лидера, в такой перспективе нет ничего хорошего.

«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — подчеркнул Зеленский в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.