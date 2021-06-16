Зеленский пригрозил создать «самую мощную армию в Европе»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создаст самую «самую мощную армию в Европе», если страны Запада перестанут оказывать поддержку его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Однако, по словам украинского лидера, в такой перспективе нет ничего хорошего.

«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — подчеркнул Зеленский в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

«Продадут» за Китай? Названа цена вступления Украины в НАТО для России

Глава Украины добавил, что украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и Евросоюз. Зеленский также предупредил, что если Европа не вмешается в конфликт, то подобные могут и дальше возникать вблизи с их границами.

В ЛНР ранее раскрыли, зачем Зеленскому Силы территориальной обороны.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Украинская АрмияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры