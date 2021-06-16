Зеленский пригрозил создать «самую мощную армию в Европе»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создаст самую «самую мощную армию в Европе», если страны Запада перестанут оказывать поддержку его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Однако, по словам украинского лидера, в такой перспективе нет ничего хорошего.
«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — подчеркнул Зеленский в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.
Глава Украины добавил, что украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и Евросоюз. Зеленский также предупредил, что если Европа не вмешается в конфликт, то подобные могут и дальше возникать вблизи с их границами.
В ЛНР ранее раскрыли, зачем Зеленскому Силы территориальной обороны.
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