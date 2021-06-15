«Продадут» за Китай? Названа цена вступления Украины в НАТО для России

В преддверии женевского саммита РФ-США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили план действий по членству в НАТО: другие страны просто не хотят посылать Москве такой сигнал, посетовал дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин дал понять, что вступление Украины в НАТО стало бы «красной линией» для Москвы.

Накануне встречи глав государств директор «Московского центра Карнеги» Дмитрий Тренин и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН», достаточны ли усилия российского государства, чтобы помешать вступить Украине в альянс, и на что в связи с этим могут пойти США.