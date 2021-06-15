«Продадут» за Китай? Названа цена вступления Украины в НАТО для России
Игорь Стрелков и Дмитрий Тренин поспорили в эфире НСН, на что пойдет Байден в связи с возможным вступлением Украины в альянс.
В преддверии женевского саммита РФ-США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили план действий по членству в НАТО: другие страны просто не хотят посылать Москве такой сигнал, посетовал дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин дал понять, что вступление Украины в НАТО стало бы «красной линией» для Москвы.
Накануне встречи глав государств директор «Московского центра Карнеги» Дмитрий Тренин и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН», достаточны ли усилия российского государства, чтобы помешать вступить Украине в альянс, и на что в связи с этим могут пойти США.
Тренин считает, что Россия найдет способы, которые предотвратят вступление Украины в НАТО.
«Думаю, что в период между принятием решения о вступлении Украины в НАТО и его реализацией произойдут какие-то очень серьезные изменения, которые не дадут этому плану реализоваться. Каким образом это может быть сделано, можно только фантазировать», - заявил Тренин.
Также он ответил на вопрос, возможны ли договоренности на этот счёт на предстоящей встрече Владимира Путина с Джо Байденом.
«Думаю, что этот вопрос реально не стоит на повестке дня ни у Байдена, ни у Путина. Я думаю, что американцы понимают, с какими рисками связано реальное движение Украины в сторону НАТО. Реальное, а не словесное. Словесно можно обещать что угодно, и Байден, по-моему, это сказал на пресс-конференции в Брюсселе, что вопрос в актуальной плоскости сейчас не стоит. Я думаю, что американское руководство достаточно реалистично понимает, с чем придется столкнуться в том случае, если такое решение будет принято. Но это не значит, что Соединенные Штаты не будут сотрудничать с Украиной, в том числе в военной области, посылать туда вооружения, военных инструкторов, летать на украинскую территорию, заходить в порты Украины», - пояснил Тренин.
Ранее российский лидер отмечал, что, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до семи-десяти минут.
«Думаю, что американских баз, тем более ракетных баз, о которых говорил Путин, и на заявление которого сослались на Украине, на украинской территории не будет», - заявил Тренин.
Противоположное мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, вступление Украины в НАТО вполне возможно, исходя из того, как ведет себя в этом отношении Российская Федерация.
«Переворот 14-го года (на Украине – прим. НСН) был изначально направлен против России как страны и Российской Федерации как государства. Задачей Соединенных Штатов, естественно, будет оставаться дробление России и дальнейшая ее фрагментация. Поэтому ничего удивительного в том, что противник последовательно закрепляет свои успехи на данном направлении, для меня нет. Мне удивительно другое: почему никто за семь лет в Москве и в Кремле не сумел додуматься до того, что рано или поздно это произойдет. И я хочу отметить одну вещь: если Российская Федерация будет реагировать так же «рептильно» (продажно – прим. НСН), извините за выражение, как она реагировала на то, что происходит на Украине до сих пор, то тогда Украина неизбежно вступит в НАТО, о каких бы красных чертах ни говорил наш президент», - заявил Стрелков «Радиоточке НСН».
По его словам, Москва проявляет свою нерешительность, которой непременно воспользуется противник.
«Есть два способа реагировать на ситуацию. Есть способ превентивный, когда на основе происходящих событий можно примерно, даже с очень большой точностью предположить, как будут развиваться дальнейшие события. А можно, как это делают у нас наш доблестный МИД, и Кремль, тащиться в хвосте за событиями и реагировать только на то, когда они уже происходят. То есть, неизбежно опаздывая в сравнении с соперниками. Пока политика Российской Федерации на украинском направлении была реактивной: происходит что-то – запоздало пытаются предпринять какие-то меры. Пока принимают меры, отвечая на одни угрозы, уже возникают следующие, исходящие из тех, которые уже есть. Поэтому моя позиция остается неизменной. Война с Украиной неизбежна. Нерешительность, слабость Кремля будет использована противником. И действительно убедившись в их слабости и нерешительности, они могут принять Украину в НАТО в какой-то перспективе», - считает Стрелков.
Он также не согласился с Трениным, который заявил, что тема вступления Украины в НАТО вряд ли стоит в повестке саммита Путина и Байдена. По словам Стрелкова, этот вопрос неизбежно будет обсуждаться. Он напомнил о встречах генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева с американскими лидерами, в результате которых США не выполнили ни одного обещания, данного в отношении СССР.
«Мой прогноз заключается в том, что в первую очередь Байдена интересует недопущение альянса Российской Федерации с Китаем, который, скажем так, начинается. И за это он может продать то же самое невступление Украины в НАТО, и это пообещать. Начиная с 1985 года, когда «иудушка Горби», как я его называю, в первый раз пообщался с американцами, они ему пообещали сначала нерасширение НАТО на восток и тому подобное. И по сей день Соединенные Штаты никогда не выполняли те соглашения, которые им невыгодны и которые не могут отстоять их противники. Кремль в течение 30 лет демонстрировал абсолютную неспособность противостоять Соединенным Штатам. Соединенные Штаты регулярно нарушали и будут нарушать все свои обещания. В данном случае, что там пообещает Байден в следующий раз Владимиру Владимировичу, в чем пригрозит, я не знаю. Но ничего хорошего я от этой встречи не жду, поскольку все возможности на украинском направлении, которые были за семь лет, упущены полностью, причем самым позорным и самым постыдным образом с самыми тяжелыми последствиями», - рассказал Стрелков.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Байден на встрече с Путиным попытается выменять оппозиционера Алексея Навального.
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