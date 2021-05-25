«Лег под радикалов». В ЛНР раскрыли, зачем Зеленскому Силы территориальной обороны

При этом он высказал мнение, что с появлением 11-тысячных Сил территориальной обороны Украины на линии боевого соприкосновения в Донбассе никаких существенных изменений не будет. Изменения будут в приграничных районах и на территории Украины.

Продвигая введение нового рода войск, президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту увеличить численность Вооруженных сил Украины. Зеленский намерен увеличить численность войск с 250 до 261 тысячи человек. В документе также сказано, что принятие закона позволит решить задачу по привлечению всего украинского общества к противодействию угрозам нацбезопасности и отражению «агрессии со стороны России».

