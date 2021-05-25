«Лег под радикалов». В ЛНР раскрыли, зачем Зеленскому Силы территориальной обороны
На Украине будут созданы вооруженные нацбаты для контроля за несогласными с политикой Киева гражданами, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Введение Сил территориальной обороны в состав Вооруженных сил Украины означает легализацию в этой стране вооруженных формирований радикалов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил парламенту увеличить численность украинской армии на 11 тысяч человек для обеспечения функционирования Сил территориальной обороны как отдельного рода сил ВС Украины.
«Силы территориальной обороны – это чисто националистическая идея, которая много раз выдвигалась радикалами еще со времен Порошенко (предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко – прим. НСН). Нынешнее предложение Зеленского не является чем-то новым и лишь подтверждает, что он полностью лег под радикалов. По сути, в каждом населенном пункте будут создаваться, как во времена Великой Отечественной войны, нацбаты, комендатура, они будут контролировать все гражданское население, которое несогласно с политикой Киева, и бороться с «внутренними врагами». Это очередной рычаг давления на граждан, которые хотят прекращения войны», - сказал Марочко.
По его словам, инициатива Зеленского позволит радикалам легально владеть оружием.
«У радикалов сейчас итак полулегально есть оружие. А то, что предлагает Зеленский, это, по сути, легализация всех преступных банд и формирований. Оружие у них будет находиться на законных основаниях, и людям будут угрожать не только при помощи слов, но и с его использованием», - пояснил собеседник НСН.
При этом он высказал мнение, что с появлением 11-тысячных Сил территориальной обороны Украины на линии боевого соприкосновения в Донбассе никаких существенных изменений не будет. Изменения будут в приграничных районах и на территории Украины.
Продвигая введение нового рода войск, президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту увеличить численность Вооруженных сил Украины. Зеленский намерен увеличить численность войск с 250 до 261 тысячи человек. В документе также сказано, что принятие закона позволит решить задачу по привлечению всего украинского общества к противодействию угрозам нацбезопасности и отражению «агрессии со стороны России».
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