Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, сообщило украинское издание «Страна.ua».

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Отмечается, что президент Украины намерен провести переговоры с главой польского правительства Дональдом Туском. В ходе встречи ожидается подписание украинско-польского оборонного соглашения.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитПольшаУкраинаДональд ТускВладимир Зеленский

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