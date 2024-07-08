Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны
8 июля 202413:48
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что президент Украины намерен провести переговоры с главой польского правительства Дональдом Туском. В ходе встречи ожидается подписание украинско-польского оборонного соглашения.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru