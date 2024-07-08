Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны

Орбан: Китай продолжит свои усилия по установлению мира на Украине Полиция Петербурга выявила около 2 тысяч нарушений миграционного законодательства Часть Ялты осталась без света из-за аварии на подстанции Рособрнадзор: 768 школьников были удалены с ЕГЭ за различные нарушения Акции протеста прокатились по улицам французских городов после второго тура выборов в парламент