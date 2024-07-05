СМИ: Украина может разместить часть F-16 в Польше
Украина может разместить истребители F-16 в Польше, пишет портал Interia.
Автор статьи отмечает, что последние атаки на украинские аэродромы вызвали серьезную тревогу у украинских парламентариев относительно безопасности обещанных истребителей F-16.
Он также отметил, что основные нарекания касаются командования, которое не успело организовать достаточные укрытия для самолетов и обеспечить надлежащее состояние противовоздушной обороны.
В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где был уничтожен истребитель МиГ-29, авиационное вооружение и автомобили инженерной службы, передает «Радиоточка НСН».
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