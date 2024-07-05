СМИ: Украина может разместить часть F-16 в Польше

Он также отметил, что основные нарекания касаются командования, которое не успело организовать достаточные укрытия для самолетов и обеспечить надлежащее состояние противовоздушной обороны.

В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где был уничтожен истребитель МиГ-29, авиационное вооружение и автомобили инженерной службы, передает «Радиоточка НСН».

