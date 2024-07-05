СМИ: Украина может разместить часть F-16 в Польше

Украина может разместить истребители F-16 в Польше, пишет портал Interia.

Автор статьи отмечает, что последние атаки на украинские аэродромы вызвали серьезную тревогу у украинских парламентариев относительно безопасности обещанных истребителей F-16.

На Украине заявили об отсутствии инфраструктуры для F-16

Он также отметил, что основные нарекания касаются командования, которое не успело организовать достаточные укрытия для самолетов и обеспечить надлежащее состояние противовоздушной обороны.

В четверг Минобороны России сообщило о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где был уничтожен истребитель МиГ-29, авиационное вооружение и автомобили инженерной службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ПольшаУкраинаИстребители

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