Зеленский прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок F-16
Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа прибыл в Нидерланды, где обсудит поставки американских истребителей F-16. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Президент Украины анонсировал «предметные переговоры» с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Главной темой обсуждения станет предоставление Киеву самолетов F-16, уточнил глава государства.
Также стороны намерены обсудить украинскую «формулу мира» и Глобальный саммит мира.
Командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер заявил, что на подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 уйдет пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru