Зеленский прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок F-16

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа прибыл в Нидерланды, где обсудит поставки американских истребителей F-16. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

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Президент Украины анонсировал «предметные переговоры» с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Главной темой обсуждения станет предоставление Киеву самолетов F-16, уточнил глава государства.

Также стороны намерены обсудить украинскую «формулу мира» и Глобальный саммит мира.

Командующий военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер заявил, что на подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 уйдет пять лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:НидерландыИстребителиВладимир ЗеленскийУкраина

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