Зеленский прибыл в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область с рабочим визитом. Здесь он намерен провести встречу с военными. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.
«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил», - говорится в официальном сообщении на сайте офиса президента Украины.
Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. После госпереворота жители Донбасса отказались признать новую власть и создали самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Киев в ответ начал военную операцию против ДНР и ЛНР.
По данным ООН на январь 2019 года, в результате военных действий погибли около 13 тысяч человек. Урегулированием ситуации в регионе занимается группа уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что нет никаких гарантий, что новые договоренности по Донбассу Киев будет исполнять.
«Если пойти по этому пойти и представить гипотетически, что Россия участвует в новых соглашениях, а мы не сторона конфликта, мы - гарант исполнения договоренностей, то нет уверенности, что новый текст будет исполняться. Уже существующие договоренности были одобрены Совбезом ООН, и нужно стремиться их выполнять, а не писать что-то новое. Кровный интерес Украины в том, чтобы выполнять эти соглашения, всё остальное может привести к ухудшению ситуации. Не надо стремиться сделать России плохо, этого все равно не получится, а нужно стремиться сделать Украине хорошо», - пояснил парламентарий.
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