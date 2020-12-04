Посол России в США усомнился в способности Зеленского решить проблему Донбасса

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил украинского президента Владимира Зеленского и его команду в неспособности урегулировать ситуацию в Донбассе, следует из его интервью в официальном Facebook-аккаунте посольства.

Власти страны не могут создать условия для разрешения конфликта, считает дипломат. Он отметил, что Киев продолжают проводить политику дискриминации этнических русских и русскоговорящих, что не отвечает нормам международного права. По словам Антонова, команда президента Украины идет на откровенно провокационные шаги, например - назначение местных выборов по всей территории страны, кроме ДНР и ЛНР.

Посол России также назвал условие для проведения очередного саммита «нормандской четверки». Подобная встреча будет уместна только после того, как Украина выполнит все решения, которые были приняты в рамках «Нормандского саммита» в Париже в 2019 году.

Ранее постпредства США, Великобритании и Эстонии объяснили бойкот неформальной встречи СБ ООН по минским договоренностям, инициатором которой выступила Россия.

В совместном заявлении стран говорится, что встреча была «явной попыткой» исказить ситуацию, касающуюся конфликта на востоке Украины. Отмечается, что страны считают Россию инициатором конфликта.

Неформальная встреча СБ ООН по минским договоренностям с участием представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР прошла 2 декабря. Ее также бойкотировали Франция, Германия и Украина.

