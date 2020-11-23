«Непрофессиональный взгляд». В Совфеде отказались присоединять Донбасс
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам заявил в интервью НСН, что нужно стремиться сделать Украине хорошо.
Экс-глава администрации украинского президента Андрей Богдан призвал Россию и президента Владимира Путина сделать шаг назад. Москва, по его мнению, должна инициировать пересмотр Минских соглашений и изменить порядок действий по протоколу.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что нет никаких гарантий, что новые договоренности Киев будет исполнять.
«Если пойти по этому пойти и представить гипотетически, что Россия участвует в новых соглашениях, а мы не сторона конфликта, мы - гарант исполнения договоренностей, то нет уверенности, что новый текст будет исполняться. Уже существующие договоренности были одобрены Совбезом ООН, и нужно стремиться их выполнять, а не писать что-то новое. Кровный интерес Украины в том, чтобы выполнять эти соглашения, всё остальное может привести к ухудшению ситуации. Не надо стремиться сделать России плохо, этого все равно не получится, а нужно стремиться сделать Украине хорошо», - пояснил парламентарий.
При этом на вопрос, почему бы Москве ситуацию с Донбассом не решить кардинально, включив этот регион в состав России, как это произошло в 2014-м году с Крымом,Климов ответил, что это сделать невозможно.
«Крым вернулся в тот статус, в котором он было до 1954 года, а что касается ДНР и ЛНР - это продукт событий 2014 года. Может быть, внешне ситуация в Крыму и в Донбассе похожи, но это только внешне, но только не на профессиональный взгляд», - резюмировал сенатор Климов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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