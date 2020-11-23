«Непрофессиональный взгляд». В Совфеде отказались присоединять Донбасс

Экс-глава администрации украинского президента Андрей Богдан призвал Россию и президента Владимира Путина сделать шаг назад. Москва, по его мнению, должна инициировать пересмотр Минских соглашений и изменить порядок действий по протоколу.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что нет никаких гарантий, что новые договоренности Киев будет исполнять.

«Если пойти по этому пойти и представить гипотетически, что Россия участвует в новых соглашениях, а мы не сторона конфликта, мы - гарант исполнения договоренностей, то нет уверенности, что новый текст будет исполняться. Уже существующие договоренности были одобрены Совбезом ООН, и нужно стремиться их выполнять, а не писать что-то новое. Кровный интерес Украины в том, чтобы выполнять эти соглашения, всё остальное может привести к ухудшению ситуации. Не надо стремиться сделать России плохо, этого все равно не получится, а нужно стремиться сделать Украине хорошо», - пояснил парламентарий.