Зеленский: Прекращение огня поможет только России

По его словам, такая пауза «может помочь только России». При этом Зеленский отметил, что партнеры Киева не успевают наполнять украинские склады вооружением, но все равно помогают.

«Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас», - сказал он.

Ранее, 10 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день у Киева до сих пор имеется юридически закрепленный отказ от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию. Он также указал на «труднообъяснимые» процессы в мирной формуле Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

