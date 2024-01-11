Зеленский: Прекращение огня поможет только России

Возможное прекращение огня не будет означать остановку конфликта на Украине и не приведет к политическому диалогу с Россией. Такое заявление сделал на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что ему дали военный план на 2024 год

По его словам, такая пауза «может помочь только России». При этом Зеленский отметил, что партнеры Киева не успевают наполнять украинские склады вооружением, но все равно помогают.

«Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас», - сказал он.

Ранее, 10 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день у Киева до сих пор имеется юридически закрепленный отказ от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию. Он также указал на «труднообъяснимые» процессы в мирной формуле Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны США / Air Force Tech. Sgt. Jackie Sanders
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