Комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть бывшие украинские территории он отметил, что все цели СВО будут достигнуты.

«Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты», — заключил представитель Кремля.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России сознательно снизили темп наступления в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Свободная пресса».