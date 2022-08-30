Песков ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) продолжается в соответствии с имеющимися планами, сообщает ТАСС.
Комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть бывшие украинские территории он отметил, что все цели СВО будут достигнуты.
«Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты», — заключил представитель Кремля.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России сознательно снизили темп наступления в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Свободная пресса».
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