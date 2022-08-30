Песков ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) продолжается в соответствии с имеющимися планами, сообщает ТАСС.

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Комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть бывшие украинские территории он отметил, что все цели СВО будут достигнуты.

«Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты», — заключил представитель Кремля.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России сознательно снизили темп наступления в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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