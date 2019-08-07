Зеленский позвонил Путину, чтобы обсудить Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поговорил сегодня по телефону с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе.
Как отмечает RT, Зеленский, в частности, заявил президенту РФ, что обстрел, в результате которого погибли четверо военнослужащих ВСУ, «не приближает нас к миру». По словам президента Украины, разговор был довольно длительным.
Ранее сегодня Зеленский созвал срочное совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в зоне силовой операции в Донбассе.
11 июля Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева.
Накануне Владимир Зеленский призвал ускорить встречу нормандской четвёрки для обсуждения ситуации в Донбассе. Украинский лидер направил соответствующие приглашения Владимиру Путину, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.
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