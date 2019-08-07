Зеленский позвонил Путину, чтобы обсудить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поговорил сегодня по телефону с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, они обсудили положение дел в Донбассе.

Как отмечает RT, Зеленский, в частности, заявил президенту РФ, что обстрел, в результате которого погибли четверо военнослужащих ВСУ, «не приближает нас к миру». По словам президента Украины, разговор был довольно длительным.