В ЛНР назвали бессмысленными попытки Зеленского ускорить «нормандский формат»

«Нормандский формат — вполне реанимируемая и достаточная площадка для урегулирования конфликта, но только при условии, что украинская сторона будет готова в полном объеме выполнить Минские соглашения. На данный момент нормандский формат не собирался почти три года, по крайней мере, на уровне саммита глав государств, по одной простой причине – не выполнены ключевые договоренности, которые были достигнуты ранее. В частности, не согласована сторонами дорожная карта по выполнению минских соглашений, и причина тому крайне не договороспособная позиция украинской стороны. Есть продвижение в вопросе режима прекращения огня, хоть и нарушаемого, но по статистике он существует. Но вопрос движения на политическом треке, который оговаривает в частности реализацию особого статуса, закрепления его и внесения изменений в конституцию, принятие и согласование сторонами “формулы Штайнмайера”, как механизма имплементации особого статуса, — этого украинской стороной не сделано и готовности пока не наблюдается. Нормандский формат вряд ли встретится, пока не будет реального компромиссного проекта, на котором могут сойтись все четыре стороны, работающие в этом формате», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что первая встреча глав Германии, Франции, России и Украины в рамках «нормандского формата» состоялась 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция). А самыми продолжительными стали переговоры 11 — 12 февраля 2015 года в Минске, в ходе которых был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

