Риши Сунак объявил о помощи Украине со стороны Великобритании, МВФ, G7 и Всемирного банка
О многолетней поддержке Киева со стороны Великобритании объявил британский премьер-министр Риши Сунак на открытии Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает «Интерфакс».
По его словам, королевство предоставит Киеву гарантии по кредитам на $3 млрд.
Сунак сообщил о запуске нового моста между двумя странами для привлечения инвестиций, поиска талантов и поддержке зеленой энергетики.
Великобритания также направит Украине помощь в размере £240 млн.
«Все это является частью обширных коллективных усилий союзников и партнеров по всему миру», - отметил британский премьер.
Он также рассказал, что Международный валютный фонд вкладывает в Украину $15 млрд в течение следующих четырех лет в рамках обязательств государств G7 и их партнеров в размере $115 млрд.
Кроме того, пакет помощи включает и кредитные гарантии со стороны Всемирного банка.
Ранее Лондон призвал российский бизнес заплатить за восстановление Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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