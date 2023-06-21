Риши Сунак объявил о помощи Украине со стороны Великобритании, МВФ, G7 и Всемирного банка

О многолетней поддержке Киева со стороны Великобритании объявил британский премьер-министр Риши Сунак на открытии Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает «Интерфакс».

По его словам, королевство предоставит Киеву гарантии по кредитам на $3 млрд.

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Сунак сообщил о запуске нового моста между двумя странами для привлечения инвестиций, поиска талантов и поддержке зеленой энергетики.

Великобритания также направит Украине помощь в размере £240 млн.

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«Все это является частью обширных коллективных усилий союзников и партнеров по всему миру», - отметил британский премьер.

Он также рассказал, что Международный валютный фонд вкладывает в Украину $15 млрд в течение следующих четырех лет в рамках обязательств государств G7 и их партнеров в размере $115 млрд.

Кроме того, пакет помощи включает и кредитные гарантии со стороны Всемирного банка.

Ранее Лондон призвал российский бизнес заплатить за восстановление Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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